Biden | Non vogliamo allargare il conflitto

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il presidente statunitense Joedopo i raid in Iraq e Siria ha spiegato che non è intenzione degli Usa diilmediorientale che - oltre a Gaza - vede un altro fronte caldo nel Mar Rosso. "Le forze militari statunitensi hanno colpito obiettivi in ??Iraq e Siria che l’IRGC e...

