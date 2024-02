Berrettini | retroscena inaspettato | subito smentito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 febbraio 2024)tra smentite inaspettate e dichiarazioni relative al futuro: il tennista romano s’è finalmente sbottonato. Qualcuno credeva che Jannik Sinner rosicasse quando Matteo, all’indomani della finale a Wimbledon, veniva accolto in festa al Quirinale e si guadagnava l’accesso alle Nitto Atp Finals. E qualcun altro pensava che il romano rosicasse a sua volta mentre l’altoatesino, passo dopo passo, giorno dopo giorno, scalava il ranking e toccava vette per molti inarrivabili. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itMa la realtà, si sa, è spesso diversa da come immaginiamo sia. Era facile pensare che fra i due tennisti azzurri non corresse buon sangue. Che alla base del loro rapporto ci fossero invidia e agonismo. Non c’è nulla, invece, di tutto ciò. E gli abbracci sinceri che il numero 4 e l’ex numero 6 del mondo di ...