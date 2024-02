Bellingham ha detto “stupratore” a Greenwood? La Liga assolda un esperto di lettura del labiale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sta scatenando infinite polemiche in Spagna quanto accaduto tra Getafe e Real Madrid, quando Masonsarebbe stato appellato come “” dall’avversario Judedurante la partita. Moltissimi ritengono che la parola pronunciata dall’attaccante del Real Madrid sia “rapist”, mentre lui si è difeso dicendo di aver“rubbish”, vale a dire “spazzatura”, insulto sì, ma di sicuro meno grave. Lavuole vederci chiaro e ha aperto un’indagine: non solo, perché secondo quanto riporta Cadena Ser, avrebbe anche chiesto una perizia effettuata da degli esperti didel. Ricordiamo chefu accusato per tentato stupro ai tempi del Manchester United, ma poi il tutto si è concluso con l’archiviazione ed è tornato a ...