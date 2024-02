Beautiful anticipazioni | Taylor sposa Ridge? Steffy ferma le nozze

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alla finesino nelle prossime puntate di? Attraverso leamericane è possibile conoscere ciò che accade negli episodi che stanno per andare in onda su Canale 5. Infatti, la soap opera in America sta andando in onda con una trama che è avanti di circa un anno. In Italia, in questi giorni, il pubblico sta assistando alla retromarcia dicon Brooke. Lo stilista, convinto che la Logan abbia cercato di incastrare Thomas con gli assistenti sociali, ha deciso di volare ad Aspen per raggiungerepronti a rirsi Leggi anche:, Brooke vs ...