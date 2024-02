Beautiful | anticipazioni 5-10 febbraio 2024 | Ridge sceglie Taylor ma non sa che Thomas…

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Thomas Nelle prossime puntate di, i telespettatori scopriranno l’inganno di Thomas che ha portatoa lasciare Brooke per ricongiungersi con. Maggiori dettagli nelle nostreè in onda dal lunedì al sabato alle 13.45 su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Sabato dalle 9.40 su La5 la maratona con le repliche della settimana.da lunedì 5 a sabato 10Steffy stupita nel vederebaciarsi Steffy è stupita nel vedere(Thorsten Kaye) e(Krista Allen) baciarsi, e così i due confermano di essere tornati insieme. ...