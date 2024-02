Bayern Monaco | infortunio al ginocchio per Alphonso Davies | a serio rischio per Lazio e Bayer Leverkusen

Harry Kane segna ancora (24 gol finora in Bundesliga) e contribuisce alla vittoria del Bayern Monaco per 3-1 in casa sul Borussia Moenchengladbach: i bavaresi restano così agganciati alla vetta a -2 d ...CLICCA QUI E ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LAZIOPRESS.IT [themoneytizer id=”99064-6] Brutte notizie per il Bayern Monaco un po’ meno per la Lazio, infatti la squadra bavarese durante la partita di ...Vittoria in casa per il Bayern Monaco contro il 'Gladbach, ma è arrivata un'altra brutta notizia per Thomas Tuchel. Infatti all'85' minuto Alphonso Davies ...