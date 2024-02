Basket | venduta a 8 milioni di dollari la “Dynasty Collection” di Michel Jordan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ben 8di. Questa la cifra da record ottenuta dalla vendita della “”, ovvero le scarpe usate da Michaelnelle gare decisive delle sei finali BA vinte con la jersey dei Chicago Bulls. Sotheby’s ha messo all’asta un set composto da AirVI (1991), AirVII (1992), AirVIII (1993), AirXI (1996), AirXII (1997) e AirXIV (1998), con quattro di queste sei paia di scarpe autografate dallo stesso ex cestista. Si tratta della cifra più alta di sempre per delle sneakers usate in partita. SportFace.