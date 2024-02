Basket Serie B donne Stasera a Pontedera l’Aymarà Costone punta all’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Persi prospetta un’altra trasferta insidiosa, dopo quella infrasettimanale di Prato dove la squadra senese è incappata in una sconfitta che ha subito spento gli entusiasmi scaturiti domenica scorsa dopo la bella vittoria riportata nel derby contro il Baloncesto Firenze. Contro la Pallacanestro Prato le ragazze di coach David Fattorini hanno retto botta nelle prime due frazioni, per poi piegarsi sotto i colpi delle padrone di casa che senza troppo esagerare hanno conquistato la posta in palio. Peccato perché questa poteva essere un’occasione d’oro per muovere ulteriormente la classifica, invece è arrivato un altro stop contro una formazione che era appaiata ala quota 14 e che grazie a questo successo ha operato il sorpasso, posizionandosi al 6° posto assoluto in graduatoria. Parlavamo all’inizio di un’altra ...