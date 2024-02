Basket | Serie A1 | Brescia rimane in testa | Reggio Emilia ferma Venezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella serata del 3 febbraio vanno in scena i due anticipi di giornata dellaA1.schiaccia Napoli e resta inalla classifica, conche invece vieneta in casa die perde contatto in classifica generale. Si tratta del minimo stagionale per ini, che perde due punti rispetto aini. Napoli ospita nel proprio palazzetto, in una partita terminata 83-104. La squadra ospite trova il vantaggio dopo pochi minuti, inanellando diverse triple. Napoli non riesce a trovare il giusto ritmo per entrare in partita, se non sul finale. Il primo quarto termina 12-30. Nel secondo parziale, il copione è simile. I padroni di casa si accendono a sprazzi, ma ...