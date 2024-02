Basket | l’EA7 Milano pensa già al prossimo anno | interesse per Keenan Evans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’Olimpiasi sta ancora mangiando le mani per la sconfitta incassata ieri contro l’Anadolu Efes Istanbul che riduce sempre di più le opportunità di approdare ai playoff di Eurolega. Nella partita di ieri non ha sicuramente incantato Shabazz Napier, che ha perso alcuni palloni pesanti e che non pare aver avuto lo stesso impatto dello scorso. E guarda caso, iniziano a esserci i primi spifferi sul mercato in entrata per la squadra di Ettore Messina. Alcune testate greche ddifattisulle tracce di, play/guardia dello Zalgiris Kaunas che nel venticinquesimo turno della competizione continentale ha trascinato il roster di Andrea Trinchieri al successo sul Panathinaikos con 24 punti, 5 assist, 5 recuperi e 3 rimbalzi. Arrivato in Europa nel 2019 all’Igokea, ...