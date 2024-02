Basket | in serie C un’incompleta Pallacanestro Femminile Pisa perde nettamente in Valdarno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Niente da fare per laa San Giovanni, sul campo della vicecapolista CMB, nella quinta giornata di ritorno del campionato diC. Le ragazze di Zari, in formazione rimaneggiata per la perdurante assenza delle infortunate Garruto e Mercolini, hanno approfittato del match impari contro un quintetto decisamente più attrezzato, per provare nuove situazioni di gioco e mettere a punto movimenti che saranno utili nella seconda fase per la salvezza. LA CRONACA – Le biancorosse, prive di Mbeng, Garruto e Mercolini, giunte a San Giovannicon sole dieci atlete, vengono schiacciate in avvio dalle padrone di casa, autrici di un parziale iniziale di 18-4: solo Nannini e Ferri vanno ...