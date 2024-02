Basket femminile | Venezia | Schio e Bologna continuano la corsa in Serie A1 | Campobasso cade a Ragusa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) In archivio anche la 17a giornata diA1 2023-2024. Tanti i risultati interessanti, ma importante anche notare il 2-4 a favore delle squadre in trasferta rispetto a quelle in casa. Un dato che rispecchia, peraltro, larga parte dei valori in campo. Andiamo a scoprire tutto. FAMILA WUBER-DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI 76-62 Per il Famila successo che arriva dopo aver sofferto per due quarti, quelli iniziali. Sassari di rabbia in corpo ne ha parecchia, andando subito sul 5-14, subisce un parziale di 15-3, ha la forza di ripartire con Joens in grande spolvero e di chiudere 27-33 all’intervallo., però, dopo il -8 ancora di Joens riparte da Verona, che è fondamentale nel lanciare le compagne verso quello che diventa il 46-43 a 10? dal termine. A quel punto l’attacco scledense diventa inafferrabile: 28 punti nel quarto ...