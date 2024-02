Basket b femminile Scontro al vertice tra Happy e Cavezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Secondo impegno di seconda fase per la Ren-AutoRimini, che oggi alla Carim se la vedrà contro una squadra di alto livello come(ore 19.30, arbitri Mazza di Cesena e Onofri di Santa Sofia). Occasione ghiotta per le riminesi, che possono così staccare subito un avversario tosto ma sconfitto all’esordio da Puianello. "tradizionalmente lavora per salire di categoria e quest’anno non fa eccezione – dice Andrea Maghelli –. In più, hanno aggiunto su un telaio collaudato una giocatrice molto pericolosa come Marta Verona (guardia da 20 di media), che con Costi e Zavoli può far male a tutte le difese. Abbiamo messo a punto degli accorgimenti, vogliamo fare una bella partita". L’è in fiducia, con l’unico problema che riguarda Tiraferri (caviglia).