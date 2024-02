Baschirotto su Lecce Fiorentina | «Vittoria importante per il morale»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le dichiarazioni del difensore deldopo il successo contro laconquistato all’ultimo minuto, ai microfoni di DAZN, ha commentato così ladel suocontro la. «Pensavamo di chiuderla con maggiore punteggio nel primo tempo. Non abbiamo mollato grazie al pubblico e lo ringrazio, non ci hanno mai abbandonato e va loro un grandissimo grazie.che ci dà una spinta maggiore, il lavoro porta frutti e ci deve far lavorare duro potendocela giocare con tutti»

Primi movimenti di Calcio mercato in casa Lecce , e si comincia con due rinnovi . Attraverso una breve nota viene ufficializza to il prolungamento ... (247.libero)

Per il cenntrale anche un'opzione per i successivi due anni, per l'esterno fino al 2027 LECCE - Due rinnovi importanti in casa Lecce. Il club ... (ilgiornaleditalia)

Incredibile errore di Falcone nella partita di ieri sera tra Lecce e Fiorentina. Al 67' la Viola passa in ...fallisce clamorosamente un passaggio corto per Federico Baschirotto, regalando la palla ...Colonna del Lecce che ieri sera ha vinto rocambolescamente in casa sulla Fiorentina, Federico Baschirotto ha parlato anche della lotta nelle zone basse ...Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: "L'errore di Falcone è anche colpa mia Non saprei...E' una cosa che c ...