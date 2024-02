Barolo e Barbaresco | tra sogno e realtà Le modifiche al disciplinare dividono critica e produttori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sono cinque le proposte suggerite dal Consorzio di tutelaAlba Langhe e Dogliani per modificare il. La limitazione della zona di imbottigliamento, l'interscambiabilità e reciprocità per la vinificazione e imbottigliamento, l'autorizzazione a piantare vigne di Nebbiolo anei versanti collinari esposti al nord, l'aggiunta delle menzioni comunali per la denominazione. Il quinto tema è l'utilizzo di grandi formati superiori ai 6 litri, questione non proprio di vita o di morte, ma che diventa anch'essa elemento di dibattito quando si toccano due totem del vino mondiale. Il tessuto produttivo si sta confrontando, tra chi si rifà alla sacralità delle tradizioni e chi apre al cambiamento, con giudizio. Il pericolo ...