Bari | Marino in discussione? La risposta spiazza tutti

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pasquale, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo la debacle contro il Palermo Pasquale, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo la debacle contro il Palermo in Serie B. Le sue dichiarazioni: CONFERENZA – «Io in? E cosa dovrei rispondere? Se in un momento di difficoltà rispondo che mi sento tranquillo potrei passare per arrogante. Se dico che mi sento inpotreste scrivere che mi sono arreso. C’è un direttore sportivo, dovete rivolgere a lui questo tipo di domande»

Serata da ricordare per i ragazzi di mister Corini che con un secco 3-0 ai biancorossi, si rilanciano in chiave play off ...Il tecnico del Bari, Pasquale Marino, commenta il k.o. contro il Palermo:“Ci dispiace, gli episodi non sono stati a nostro favore. C’era anche un rigore netto per noi, non me lo spiego, ma parlare di ...Nella serata di ieri lunghissimo confronto telefonico tra il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Polito: al centro la posizione dell’allenatore ...