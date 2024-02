Barcellona | Vitor Roque croce e delizia | entra | segna | viene ammonito e poi espulso in 13'

Esordio vicinissimo per l'attaccante classe 2005, ma la prima in casa sarà solo a fine gennaio. Ecco la "soluzione"... (itasportpress)

Il Barcellona in qualche modo si mette alle spalle l’incredibile sconfitta con il Villarreal e torna a conquistare i 3 punti in campionato. ... (sportface)

A quasi due mesi dall’ultima rete, il bomber polacco sblocca la sfida con i baschi. Poi, vanno a segno Gundogan e Vitor Roque, che qualche minuto dopo viene espulso. Di Omorodion il gol dei padroni di ...L`impatto di Vitor Roque con il Barcellona non è stato certo dei più banali: il centravanti del 2005, arrivato dall`Athletico Paranaense, ha raccolto 5 presenze.L'acquisto invernale dei blaugrana entra, segna dopo quattro minuti ed esce per doppia ammonizione al 72': i blaugrana vincono ugualmente, in gol ...