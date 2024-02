Barbascura X a teatro con lo spettacolo “Amore Bestiale”

(Di sabato 3 febbraio 2024) ROMA –X si esibisce acon lo”. Tutto quello che non volevate sapere sul sesso e che ignoravate di temere. Un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale. Bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male. Il satiratore scientificoX ci tiene L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Tavola tavola, chiodo chiodo” con Lino Musella alVascello Al7 Off di Roma “Ben Hur, una storia di ordinaria periferia” “Uomo e Galantuomo”, Geppy Glejises e Lorenzo Glejises in scena nel segno di Eduardo Elio Germano e Teho Teardo in scena a ...

L'arte è qualcosa che va esplorato in tutte le sue sfaccettature, in modo da capirne i significati più profondi e nascosti. A volte fare musica non basta e il teatro sembra ...Si potrà assistere sabato 27 gennaio alle 21, al Teatro Galleria di Legnano, allo spettacolo di Barbascura X: “Tutto quello che non volevi sapere sul sesso e ...La narrazione della natura, dell'accoppiamento degli animali, per affascinare, in modo inusuale, il pubblico al racconto scientifico. Oggi, alle 21, al Teatro Carlo Gesualdo, sipario su ...