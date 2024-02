Bambini e digitale | genitori e scuole unite per dare le regole giuste

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dai Patti digitali al Patentino per lo smartphone l’associazione Mec è partita dal Friuli Venezia Giulia perstrumenti a insegnanti, pediatri eper accompagnare i più piccoli in un uso responsabile di device, tv e videogiochi

Le serie Cry Babies Magic Tears, BFF e VIP Pets ed alcuni contenuti musicali di Kitoons sui canali Youtube del Reino Infantil in otto lingue IMC ... (lopinionista)

"Fare attività fisica non è solo la soluzione migliore per promuovere il benessere fisico, mentale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, ma un modo ... (247.libero)

Dai Patti digitali al Patentino per lo smartphone l’associazione Mec è partita dal Friuli Venezia Giulia per dare strumenti a insegnanti, pediatri e ... (repubblica)

I rischi dell’iperconnessione e della sovraesposizione agli schermi (già a pochi mesi di vita): l’analisi in vista del Safer Internet Day 2024 in programma il 6 febbraio ...Tutti i riflettori sono puntati su Chiara Ferragni. Dopo il pandoro-gate e l'allargamento dell'inchiesta alle uova di Pasqua Dolci preziosi e ...Milano, 3 feb.(Adnkronos) - In Lombardia il 71% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa ...