Bagno a Ripoli | incendio distrugge quattro auto in sosta su viale Matteotti

Il gip Antonio Pezzuti ha convalidato oggi, 15 dicembre 2023, il fermo per Antonino La Scala e disposto la misura cautelare in carcere per l'uomo, ... ()

Firenze, 2 febbraio 2024 – Incendio a Bagno a Ripoli. Quattro autovetture parcheggiate in via Giacomo Matteotti sono andate a fuoco, per cause ancora in fase di accertamento. È successo intorno alle o ...Inizia “la stagione” del Carnevale e Grassina si prepara ad organizzare “Carnival Do Grassinao” una festa brasiliana dedicata ai più piccoli. Promossa dal CCN Grassina e le sue botteghe , con il patro ...I dirigenti della Fiorentina lavoreranno da Bagno a Ripoli, dal Viola Park sede del centro sportivo viola. Joe Barone e Daniele Pradè in particolare (quest'ultimo ...