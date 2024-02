Baby gang assalta il Gay center di Testaccio | nei video i ragazzini dai 12 ai 15 anni

EMPOLI Avevano preso di mira le scuole. Più per il gusto di fare danni che per rubare . Da novembre ad oggi, concentrandosi soprattutto nel periodo ... (lanazione)

Un minorenne di origini marocchine arrestato dai carabinieri in piazza Vittorio. Gli altri tre aggressori sono ancora ricercati ...Il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza, mentre la vittima ha riportato ferite guaribili in sette giorni ...Ancora violenza in pieno centro storico. Nella notte tra venerdì e sabato una baby gang composta da tre ragazzi nordafricani ha accerchiato un ventenne che si trovava a passare in piazza Vittorio Eman ...