Azione commissariata | Forlani | “Ci cacciano per motivi di linea politica | in perfetto stile staliniano”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 2024 - Tecnicamente non si può chiamare scissione, “perché non fondiamo un altro partito”, ma fuoriuscita di massa sì. Si parla di una quindicina di membri delle direzione cittadina (su 25) e una cinquantina di iscritti (su un totale di 200). Il futuro? “Forse qualcuno andrà in Italia Viva, ma per me al momento non c’è in vista un’altra collocpartitica”. ©massimogennari2024 Andrea, ormai ex segretario cittadino di, dopo il siluramento da parte di Carlo Calenda “su suggerimento del segretario regionale e senatore Marco Lombardo”, spiega idel commissariamento del partito cittadino, leggendo passi del documento inviato dal partito nazionale in data 24 gennaio. Non manca una certa ironia, con la foto della locandina del film ‘Il commissario’ con Alberto Sordi appesa ...