AZ Alkmaar-Feyenoord domenica 04 febbraio 2024 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un AZche nelnon ha mai vinto, anzi che non vince dal 9 dicembre contro l’Almere City, ospita la seconda in classificache per il momento è più occupata a mantenere il secondo posto piuttosto che organizzare un inseguimento al PSV. Per recuperare dodici punti in questo campionato quelli davanti si InfoBetting: Scommesse Sportive e