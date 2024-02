Aversa | i locali della movida nel mirino dei carabinieri | multate due pizzerie

Aversa (Caserta) - Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Aversa, ...14:44:18 AVERSA. Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Aversa, con il supporto di unità cinofile del Nucleo C ...Continuano i controlli anti-movida ad Aversa, sanzioni per i titolari di due pizzerie: sanzionati amministrativamente per euro 3200,00 ...