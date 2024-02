Automobilista preso a morsi Il suo aggressore è in cella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) EMPOLI Adesso si trova in carcere a Sollicciano, e ci resterà per un bel po’, lo straniero di 41 anni che giovedì mattina, intorno alle 9, ha brutalmente aggredito un uomo con un morso sul naso in piazza Matteotti. È stata la stessa vittima, un 56enne, che nonostante la profonda e dolorante ferita è riuscita a bloccare il suofino all’arrivo della polizia del commissariato di Empoli. Lo straniero, senza fissa dimora, è stato portato negli uffici di piazza Gramsci per l’identificazione. In seguito a tutti gli accertamenti del caso, gli agenti hanno appurato che sul 41enne pendevano già due ordini di carcerazione per reati contro il patrimono. Tra furti, rapine e altri reati accumulati in giro per l’Italia (l’uomo era già stato identificato in Sicilia e a La Spezia) il totale della pena da espiare è arrivato ad oltre sei anni di reclusione. Che adesso, ...