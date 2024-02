Auto elettriche | Fazzolari replica a Tavares | non esiste solo Stellantis | il governo è al lavoro per tutto il comparto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista, sgombera il campo dai se e dai ma, e intervenendo sul casodopo le dichiarazioni del Ceo Carlosulla necessità di sussidi per l’acquisto di, senza i quali risulterebbero a rischio gli stabilimenti del Gruppo in Italia, dichiara con nettezza: «Ilfin dal suo insediamento sta lavorando per rafforzareildell’motive a partire dall’importante filiera che lavora anche per, ma non, e per cercare di invertire il trend di riduzione della produzione in Italia. I provvedimenti già messi in campo a nostro avviso vanno in questa ...