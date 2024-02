Auto elettrica? È il comunismo vestito di verde

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Forse non sarà “meglio di un orgasmo” sentir parlar male delleelettriche, come scherzava Cruciani. Però sul tema delle energie rinnovabili, e su quella che i ben informati chiamano “nuova mobilità“, bisognerà pur parlare chiaro. Perché è ormai chiaro pure ai sassi che lemobili a batteria, meno inquinanti e più silenziose di quelle dotate di motore a scoppio, sono “fatte per la gente ricca e che vive in centro”. Magari senza problemi di parcheggio o di allaccio alla rete per le ricariche. C’è un motivo se Aiko Toyoda, numero uno della Toyota, uno dei massimi produttori al mondo di quattro ruote, è convinto che le elettriche “non domineranno mai il mercato”. E se un’azienda così importante, e così tecnologicamente avanzata, non intende abbandonare del tutto il motore endotermico, come invece vorrebbe fare l’Europa entro il 2035. Perché il ...