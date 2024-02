Auto date alle fiamme | due arresti per estorsione alla sorella di Gattuso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Intimidazionidi Rino, arrestati i due presuntiri, ritenuti vicinicosche della ‘ndrangheta. Sono accusati di avere dato, a scopo diaggravata dal metodo mafioso, ledi Ida,dell’ex calciatore e attualenatore del Marsiglia. In manette così, dopo il blitz dei carabinieri, sono finiti Aldo Abruzzese e Mustapha Hamil. I due – secondo quanto emerso dall’inchiesta coordinata dProcura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro – sarebbero i responsabili dei danneggiamenti, fatti allo scopo di ottenere il pagamento di 3mila euro, una sorta di pizzo, per evitare "problemì in relazione al ...

Renato Zero dopo il secondo sold out Roma no annuncia due nuove date a Roma dei suoi concerti-evento Autoritratto , che diventano quattordici: ecco ... ()

Chiuse le indagini a Milano, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per un 57enne di Corsico (Milano) autore di scritte offensive e ... (ilgiornale)

