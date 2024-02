Aumento delle sigarette | la tabella dei rincari riguarda anche iqos e tabacchi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lesono al centro di undei prezzi reso noto da unadisponibile sul sito dell’Agenziadogane e dei monopoli che mostra in dettaglio tutti i. L’dei costi era previsto per tutti quei prodotti da inalazione tra cui, appunto,, sigari, tabacco,elettroniche. Si tratta di un provvedimento necessario, voluto dalla Legge di Bilancio 2024. Pacchetti di– foto: PixabayL’dei costi varierà a seconda del prodotto in questione ma, tendenzialmente, si aggirerà intorno ai 10-20 centesimi a pacchetto. Il listino con i prezzi aggiornatiè disponibile al seguente link. Gli aumenti ...

