Attira il rivale in amore in un tranello e fa scattare il pestaggio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Avevato il suoinin un, invitandolo in un posto appartato per chiarire il fatto che entrambi frequentassero la stessa ragazza. Quel giovane, però, più che voler chiarire era in cerca di vendetta, perciò si era presentato con un conoscente e insieme avevano massacrato di botte un 30enne monturanese. I due autori del brutale, un bulgaro di 35 anni, già noto per altri precedenti, e un 32enne di Monte Urano, anch’egli noto per passate vicende con la giustizia, sono stati rinviati a giudizio. Entrambi finiranno pertanto davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di lesioni personali aggravate in concorso. Il drammatico episodio risale al gennaio 2023 quando i carabinieri di Monte Urano, avevano raccolto la denuncia formalizzata da un giovane ...