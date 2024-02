Attento Napoli | De Zerbi vuole portarti via il gioiello | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roberto Deportare un big via dal, è arrivatoin queste ore che non lascia più alcun dubbio Ilsi appresta ad affrontare l’Hellas Verona in casa nella partita valida per la 23^ giornata in Serie A. I partenopei devono conquistare la vittoria se vogliono restare agganciati al treno quarto posto. C’è anche un match da recuperare contro il Sassuolo a fine febbraio. Sarà molto interessante capire lo schieramento in campo della squadra di Walter Mazzarri, che nelle ultime partite ha puntato su una difesa a tre molto coperta, che ha portato a pochissimi gol subiti. Un po’ sterile, invece, la fase offensiva. Alservono più trame di gioco in avanti per essere propositivo e portare a casa la vittoria. Con l’assenza di Osimhen in Coppa d’Africa, il ...