ATP Montpellier 2024 | un ottimo Cobolli cede a Coric con un punteggio bugiardo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Esce di scena nei quarti di finale dell’ATP250 di(Francia) Flavio. Una sconfitta onorevole quella del 21enne romano contro l’esperto croato Borna(n.37 del ranking) con lo score di 6-3 6-4. Un match equilibrato in cui, anche per inesperienza, non è riuscito a sfruttare le chance che si è costruito. A tratti, infatti, il tennista nostrano ha mostrato un gioco esaltante, ma ha pagato dazio al cospetto di un giocatore che fa della continuità la propria carta vincente. Sarà quindiad affrontare in semifinale il danese Holger Rune (testa di serie n.1), mentre Flavio potrà comunque festeggiare da lunedì il suo best ranking (n.71 ATP). Nel primo set l’azzurro paga subito la poca consistenza al servizio: grande profondità nei colpi del croato e 2-0. La frazione prosegue ...