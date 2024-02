Atletica | Pietro Arese strappa il record italiano a Gennaro Di Napoli dopo 27 anni!

(Di sabato 3 febbraio 2024) A Metz, anche uno dei primati storici dell’italiana cade in maniera definitiva. Lo fa per mano di, che, in terra francese, riesce a correre in 7’38?42 sui 3000 metri indoor. Il precedenteapparteneva aDi, che lo stabilì a Parigi nel 1997 fermando il cronometro sui 7’41?05. Di, nell’ultimo decennio del secolo scorso, era riuscito a portare a casa due medaglie d’oro di fila ai Mondiali indoor., facente parte delle Fiamme Gialle, ha in particolare chiuso secondo la propria corsa, a un’incollatura dal francese Yann Schrub (7’38?41) e davanti all’irlandese Darragh McElhinney. Il ventiquattrenne di Torino aveva, come proprio personale, un 7’53?50 stabilito a Padova nel 2022. Un miglioramento, dunque, ...

