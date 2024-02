Atletica | Ossama Meslek batte Arese e Riva | record italiano dei 1500 | tre padroni in 18 ore!

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha letteralmente fatto saltare il banco e ha firmato il nuovodeimetri. Un primato nazionale indoor davvero frizzantino e mobile, visto che ha cambiato padrone per tre volte nel giro di una settimana: sabato scorso Pietrolo aveva strappato proprio adopo due anni con il 3:37.03 di Padova, ieri sera Federicosi era esaltato a Miramas (Francia) con 3:36.74 e oggisi è scatenato a Metz con un sontuoso 3:36.04. Il 27enne, nato a Vicenza da genitori marocchini, si è ripreso quelguadagnato nel 2022 con il 3:37.29 di Birmingham e detenuto fino a sabato scorso. L’azzurro è passato ai 500 metri in 1:11 e a due giri dalla fine era quarto, dopo che le lepri si ...

