Atletica | nuova sfida tra Leonardo Fabbri e Zane Weir | duello in Germania | mondiale stagionale sullo sfondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024)sono instacabili e torneranno subito in gara dopo la spettacolareandata in scena a Nordhausen domenica scorsa, quando l’italo-sudafricano ha spedito il peso a 21.84 metri siglando la miglior prestazionee il toscano si è fermato a 21.67 metri. La prova inha dimostrato l’eccellente stato di forma dei due azzurri, che si rimetteranno in gioco domenica 4 febbraio a Rochlitz (in Sassonia, dunque sempre in terra teutonica). Sarà la terza garaper, vice campione del mondo con la bordata da 22.34 metri a Budapest, che ha vinto a Lodz sabato scorso. Secondo appuntamento dell’anno per...