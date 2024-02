Atletica | Mattia Furlani sfonda gli 8 metri! Splendido personale indoor e vittoria a Stoccolma contro un big

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale ed è parso immediatamente in un’eccellente forma fisica. Il giovane talento del salto in lungo ha prontamente battuto un colpo in avvio dell’annata agonistica, lanciando un chiaro messaggio in vista dei grandi appuntamenti che affollano il calendario del 2024. Il laziale ha infatti vinto la gara al Folksam GP di, imponendosi con l’interessante misura di 8.08 metri. Il quasi 19enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 febbraio) ha così firmato il proprioin sala, ritoccando il 7.99 siglato lo scorso anno proprio nella capitale svedese. All’aperto, invece, vanta un primato di 8.24 metri, saltati in occasione del trionfo nel sempre prestigioso Meeting di Hengelo la scorsa primavera (da non dimenticare un 8.44 ventoso a Savona). Il ...