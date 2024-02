Atletica | Larissa Iapichino rinuncia a Dusseldorf Definita la prossima gara di salto in lungo

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha deciso di non prendere parte al Meeting di, in programma domenica 4 febbraio. La fuoriclasse toscana hato alla trasferta in Germania, che nella sua programmazione originaria doveva rappresentare lad’esordio stagionale nelin. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, aveva poi cambiato idea e settimana scorsa aveva deciso di gareggiare a Sabadell (Spagna), vincendo con un balzo da 6.62 metri, misura con cui aveva sorpassato la padrona di casa Fatiama Diame all’ultimo tentativo., che vanta un personale in sala di 6.97 metri e che nel 2023 vinse tre gare consecutive in Diamond League, tornerà inmartedì 13 febbraio a Belgrado ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Non cambia la situazione dopo il quinto salto di gara: altro nullo per Iapichino come è nullo il ... (oasport)

Nel lungo Larissa Iapichino rinuncia al meeting di domenica a Dusseldorf in Germania: prossimo appuntamento il 13 febbraio a Belgrado. In Italia al via sabato a Modena nei 60 metri Vittoria Fontana ...In Spagna, sulla pedana indoor di Sabadell, Larissa Iapichino ha aperto la stagione del lungo ...Era dal quinto posto ai Mondiali di agosto a Budapest che la 21enne dell’Atletica Firenze Marathon non ...ATLETICA - Pomeriggio di enormi soddisfazioni per l'atletica ...A Padova, Pietro Arese scrive il terzo primato di giornata nei 1.500 metri (3:37.03). A Sabadell, Larissa Iapichino vince nel salto in ...