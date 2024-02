Atletica | la giornata dei record italiani! Elisa Molinarolo migliora il primato del salto con l’asta!

(Di sabato 3 febbraio 2024)italiano indoor nelcon l’asta femminile per, che a Stoccolma vince con la misura di 4.63, strappando per un solo centimetro ilnazionale a Roberta Bruni (precedente 4.62), che si classifica terza nella medesima gara. Il nuovoperarriva al terzo tentativo, e la misura vale il sesto posto continentale nell’anno solare: battuta la neozelandese Imogen Ayris, seconda con 4.48, mentre sale sul terzo gradino del podio Roberta Bruni, la quale valica la medesima misura, ma al terzo tentativo. Altronazionale di, dunque, per l’italiana, dopo quello di Ossama Meslek nei 1500:è partita con 4.28 alla seconda prova, ...

Record italiano indoor nel salto con l'asta femminile per Elisa Molinarolo, che a Stoccolma vince con la misura di 4.63, strappando per un solo centimetro il primato nazionale a Roberta Bruni (precede ...DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv per la prima giornata dei Campionati italiani U20 e U23 indoor. Si assegnano ventidue titoli. Programma orario e risultati Prima giornata dei Campionati Italiani ...Giornata memorabile per i Runnerini Doc Asd Afaph nella seconda ...padre di Leonardo che seguendo la passione del figlio come Fregosi si è avvicinato all’atletica leggera. Per lui un pregevole 17° ...