Atletica | da Pietro Arese a Federico Riva | fermento azzurro nei 1500 metri

(Di sabato 3 febbraio 2024) C’è grandesuiin casa Italia. Nel giro di sei giorni, infatti, il record nazionale indoor è stato ritoccato per ben due volte.si era esaltato settimana scorsa a Padova siglando un bel 3:37.03, ma ieri serasi è superato a Miramas (Francia) e ha piazzato un eccellente 3:36.74. Risultato di grande prestigio per il romano allenato da coach Vittorio Di Saverio, che in terra transalpina ha saputo stupire e ha abbassato sensibilmente il vecchio personale (3:37.36 lo scorso anno a Karlsruhe). Il 23enne, che ha duellato alla pari con il sudafricano Ryan Mphahlele (primo in 3:36.57) ed è riuscito a battere un Campione Olimpico (l’etiope Selemon Barega, terzo in 3:37.50), ha decisamente rilanciato le proprie ambizioni ...

Il 23enne romano, abbonato in Curva Sud, ha ritoccato il primato italiano di Arese e ora punta gli Europei in casa: "All'Olimpico ci vivo" ...Vola come nessun altro quest'anno Andy Diaz. Splendida serata per il triplista che atterra due volte alla misura di 17,46 nel meeting di Miramas, in Francia, e firma la migliore prestazione stagionale ...