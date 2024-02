Atletica Avvio di stagione sugli scudi per gli atleti cussini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) E’ iniziata laagonistica 2024 per glidella sezionedel Cus Ferrara, alcuni dei quali si sono subito cimentati nelle prime competizioni su pista dell’anno negli impianti indoor o nella specialità cross. Hanno aperto le gare i più esperti delle categorie Assolute (Seniores, Promesse e Juniores), impegnati nei meeting indoor di Modena e di Padova. A Padova Lorenzo Basco ha corso i 60 m in 7”24, mentre a Modena Tommaso Pirazzini e Maia Vocca nella stessa distanza hanno ottenuto rispettivamente 7”76 e 8”25. Questi stessihanno poi gareggiato a Padova; Basco ancora nei m 60 ottenendo 7”25, la Vocca e Pirazzini nei m 400 (1.01”72 per Vocca, 55”07 per Pirazzini). A Padova erano presenti anche la nuova arrivata Silvia Fortunato, che ha corso i 60 m in 8”11, e Lorenzo Abate, ...