Atletica | Andy Diaz super in Francia | in vetta alle liste mondiali nel triplo Record italiano per Riva nei 1500

(Di sabato 3 febbraio 2024)si prende la scena a Miramas, in, in una serata che ha visto anche ildi Federico(3:36.74) nei. Il triplista, che potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024, atterra due volte alla misura di 17,46 e firma la migliore prestazione stagionale al mondo. Il fuoriclasse italocubano – allievo di Fabrizio Donato – piazza il salto vincente già al primo tentativo, poi si ripete al terzo salto. Nulli invece il secondo e anche il quarto salto, dopo il quale decide di chiudere la gara. Staccati nettamente il finlandese Simo Lipsanen (secondo, 16,64) e il portoghese Tiago Pereira (terzo, 16,53). Come lo è, nelledel 2024, il campione del mondo Hugues Fabrice Zango, saltatore del ...

Andy Diaz incomincia ufficialmente la stagione agonistica in cui potrà finalmente indossare la maglia azzurra. Il via libera arriverà soltanto il 1° ... (oasport)

Andy Diaz ha iniziato la stagione con un balzo strepitoso, degno del suo immenso talento. Il fuoriclasse di origini cubane, che il prossimo 1° agosto potrà finalmente indossare la maglia azzurra e par ...La stoccata di Andy Diaz, in vetta alle liste mondiali del triplo. Il record italiano di Federico Riva (3:36.74), per superare Pietro Arese dopo neanche una settimana nei 1500. Serata di emozioni a Mi ...In corso il meeting indoor di Miramas, in Francia. Nel triplo Andy Diaz vola a 17,46 con il primo salto, misura ripetuta al terzo tentativo, e firma la migliore prestazione mondiale dell’anno. Diretta ...