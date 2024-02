Atalanta-Lazio | si gioca domenica alle 18 | ancora assente Lookman | in dubbio Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bergamo, 3 febbraio 2024 – Un’altra gara in casa per l’, la settima in meno di due mesi, e una ghiotta occasione per i nerazzurri, quarti in classifica, per mantenere e rafforzare il quarto posto. Domani18 al Gewiss Stadium arriva laper un confronto diretto per la Champions: bergamaschi a 36 punti, capitolini a 34. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Gasperini di fuggire a quota 39, lasciando a meno cinque la formazione di Sarri e una Fiorentina in caduta libera con appena un punto raccolto nelle ultime cinque giornate. Di fatto quasi un match point per la Dea, che in caso di successo si ritroverebbe poi solo la Roma come vera concorrente nella corsa per il quarto posto. Pronostico tutto per i nerazzurri reduci da otto vittorie e un pareggio nelle ultime dieci giornate e da sei vittorie consecutive in ...