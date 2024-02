Atalanta-Lazio | dove vederla | Sky o Dazn? Orario | diretta streaming | formazioni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 febbraio 2024) E’ in programma domani, domenica 4 febbraio 2024 alle ore 18.00, la partita. Il match, valido per la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Dirigerà la gara il sig. Marco Guida della sezione Aia di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo. Quarto ufficiale il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta. Al VAR ci sarà Aureliano, con Mariani AVAR. L’allenatore dell’, Gian Piero Gasperini – ilcorrieredellacitta.comSi affrontano due squadre in piena lotta per la Champions League, per cui è vietato fallire per entrambe. I bergamaschi arrivano alla sfida contro lacon il morale a mille per i risultati ottenuti nelle ultime quattro partite,hanno raccolto tre vittorie e un pareggio. I biancocelesti ...