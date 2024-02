Asse Mosca-Teheran contro gli Usa | vogliono allargare il conflitto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Con gli attacchi in Iraq e Siria, Washington ha versato «benzina sul fuoco» in Medio Oriente. Così, in una dichiarazione, Hamas ha condannato i raid statunitensile postazioni delle milizie filoiraniane. Gli Stati Uniti «hanno la piena responsabilità per le ripercussioni di questo attacco», hanno affermato. «A coloro che versano benzina sul fuoco, assicuriamo che la regione non troverà stabilità, né pace fino a quando non cesserà l'aggressione sionista, i crimini di genocidio e la pulizia etnica del popolo palestinese nella Striscia di Gaza», afferma Hamas. A riferirne è il Times of Israel. Gli Usa hanno affermato di aver colpito almeno 85 obiettivi collegati ad attività dei Corpi delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana in Iraq e in Siria. L'operazione è partita venerdì 2 febbraio a seguito dell'uccisione di tre soldati durante un bombardamento ...