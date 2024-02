Askatasuna | il significato del nome del centro sociale di Torino

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 3 febbraio 2024)è unche, in lingua basca, significa libertà. La sua etimologia, però, va oltre perché ha la medesima radice del verbo scaturire, che letteralmente è sfuggire dalle mani, rinascere a nuova vita dopo una prigionia o un periodo di cattività.è ildelnato nel 1996 anonché teatro di numerosi eventi culturali e politici, dovuti alla militanza dei suoi occupanti. In realtà, però,reca in sé unanche abbastanza oscuro e cupo. Il, infatti, potrebbe sottolineare la vicinanza del gruppo all’organizzazione armata basca Euskadi Ta, ovvero l’ETA, un’organizzazione armata terroristica basco-nazionalista indipendentista con ...