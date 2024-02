Ascolti tv ieri | Ciao Darwin cala contro Insinna Boom Mattino 5 News

(Di sabato 3 febbraio 2024) Glitv divenerdì 2 febbraio 2024 hanno fatto registrare per l'ottava puntata di9 su Canale 5 3.278.000 spettatori, 22.7% di share (sette giorni fa 3466.000, 23.8%). Su Rai1 TechetecheShow – Lucio Battisti è stato seguito da 2.940.000 telespettatori, share 17.6%. Su Rete 4 Quarto Grado ha ottenuto 1.217.000 spettatori, 8.3% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 serie The Rookie 715.000, 3.5% e 694.000, 3.8% Italia 1 film John Rambo 1.033.000, 5.3% Rai 3 film Il Ritratto del Duca 758.000, 3.9% La7 Propaganda Live 831.000, 5.6% Tv8 Cucine da Incubo 320.000, 1.9% NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 497.000, 2.6%.tvaccess prime time e preserale Rai1 Cinque Minuti ...

Gli Ascolti tv di ieri giovedì 1 febbraio 2024 hanno registrato per la quarta puntata di Doc Nelle Tue Mani 3 su Rai1 5.375.000 spettatori per uno ... (tvpertutti)

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 2 febbraio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Techeteche Show su Lucio Battisti. Su Rai 3 Il ritratto del Duca. Su Rete 4 ...Una seduta di terza commissione, impegnata in queste settimane sul tema della salute mentale, per ascoltare direttamente i più giovani ...Ascoltato ieri a Montecitorio dalla Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo ha ribadito la sua versione dei fatti senza rivelare particolari significativi ...