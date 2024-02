Ascoli | l’ex difensore Portin | “Il Picchio nel cuore Ora sono un papà casalingo | uno dei miei figli si chiama Totti”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Guai arlo vichingo. È stato indubbiamente Jonasil finnico di maggior successo dell’. Uno spirito glaciale dalcaldo rimasto letteralmente folgorato dall’esperienza bianconera.arrivò dalla Finlandia con furore nel giugno 2009 e divenne subito un beniamino dei tifosi a suon di prestazioni. Ancora oggi il finlandese non perde mai occasione di ammettere quanto sia un tifosissimo del, come sta? Oggi di cosa si occupa? “Sto bene grazie. Ora vivo a Espoo con mia moglie Emilia e i nostri tre. Uno di loro si. Dopo i due anni allo Ff Jaro come allenatore in seconda nella serie B finlandese, ...