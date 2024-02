Arresti domiciliare per Ilaria Salis solo dopo la condanna

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si allontana l'ipotesi di un trasferimento in tempi rapidi aglidomiciliari di, l'insegnante 39enne detenuta dall'11 febbraio 2023 in Ungheria con l'accusa di aver partecipato a un'aggressione nei confronti di due neonazisti durante una manifestazione a Budapest. Secondo...

Lunedì l'incontro tra Roberto Salis e i ministri Nordio e Tajani La possibilità degli arresti domiciliari in Italia, con misure di sicurezza come il braccialetto elettronico e gli accertamenti della ...È uno dei tre minorenni indagati ed è stato trovato nella comunità dove alloggiava mentre recuperava degli effetti personali.Lo sfogo della 39enne: 'Sto male, vorrei tornare a casa'. Tajani: 'I suoi legali chiedano i domiciliari in Ungheria, noi pronti a fare ciò che serve' (ANSA) ...