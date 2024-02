Architettura e modernità | un dialogo difficile

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 feb – Seguendo le tesi della “Kunstwissenschaft”, che definisce la nuova scienza dell’arte, nel XX secolo si cercò un nuovo approccio allo spazio architettonico. Secondo Riegl, storico dell’arte austriaco, ogni stile architettonico si basava su un nuovo progetto dello spazio. L’Art Nouveau, che interessava le arti applicate oltre l’, proponeva una interpretazione psicologica delle forme architettoniche, in particolare con un’accentuazione degli aspetti decorativi. L’interesse per lo spazio facilitò ulteriormente questa rottura con l’uso di forme e archetipi storici.: nasce lo stile internazionale Dopo alterne vicende si arriva a Walter Gropius, architetto e teorico tedesco, che cerca di definire una “scienza del design” fondando il Bauhaus. Si trattava di una scuola che si proponeva, come primo obiettivo, quello di ...