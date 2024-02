“Arbitro mi sono buttato | non è rigore” | sbattiamo il mostro in prima pagina con una ‘special edition’ di Domeniche Bestiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una “special edition” diè un evento molto raro: in cinque anni è accaduto una sola volta che questa rubrica andasse oltre il suo areale del giovedì ed è capitato per l’intervista ad Antonello Cuccureddu. Cos’è accaduto stavolta? Che è suonato l’allarme. Sì, è stato premuto il pulsante rosso che segnala qualcosa di profondamente contrario all’etica di Dom Best. Cosa? Seconda categoria pugliese: si gioca Real Zapponeta contro la capolista Atletico Apricena e gli ospiti vanno subito in vantaggio. Al ventesimo l’attaccante e capitano del Real Zapponeta, Michele Cristiano, cade in area. L’non ha dubbi: è calcio di. Michele però si rialza e avvisa l’: “Signore,caduto da solo, non è calcio di”. L’atmosfera che è calata ...